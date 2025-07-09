Пожар в Полтавской области уничтожил урожай зерна

Огненное ЧП произошло в Полтавской области. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается о том, что в селе Абазовка выгорело поле ранних зерновых культур.

Спасатели классифицировали пожар как чрезвычайную ситуацию.

Огонь был ликвидирован на площади около 130 га.

Всего к тушению пламени привлекались 25 человек личного состава ГСЧС и пять единиц техники.

Сейчас причина пожара устанавливается.

Также добавляется, что в Миргородском районе огонь уничтожил лесную подстилку на площади 2,1 га и сухую растительность на площади 2 га.

Ранее в Харьковской области бушевал масштабный лесной пожар.