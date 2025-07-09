В аэропорту Италии мужчину засосало в двигатель самолета

В итальянском аэропорту Орио-аль-Серио во вторник, 8 июля, погиб мужчина, попавший в двигатель готовившегося ко взлету самолета. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление компании-оператора аэропорта Sacbo.

Отмечается, что полеты приостановили «из-за инцидента, произошедшего на рулежной дорожке». По предварительной информации, мужчина погиб, попав в двигатель самолета, готовившегося ко взлету.

Издание Il Sole 24 Ore добавляет, что инцидент произошел с самолетом Airbus A319 авиакомпании Volotea, вылетавшим в испанскую Астурию. В момент трагедии воздушное судно готовилось ко взлету, в него как раз заходили пассажиры.

По информации журналистов, погибший мужчина не был ни сотрудником аэропорта, ни пассажиром. Он якобы намеренно выехал на взлетно-посадочную полосу. Полиция проводит расследование.

Напомним, появилось видео, как в США едва не столкнулись два самолета.