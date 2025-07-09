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Новости > Оккупанты строят в Крыму еще один мост

Оккупанты строят в Крыму еще один мост

Агата Кловская
09.07.25 12:44
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Оккупанты строят в Крыму еще один мост

Российские захватчики начали строить мост через Миусский лиман в Ростовской области. Это — часть дороги из Ростова на Мариуполь и далее в Крым, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram в среду, 9 июля.

По его словам, россияне занимаются строительством без каких-либо анонсов. Местные жители сообщают, что данный мост больше похож не на автомобильный, а на железнодорожный.

«В любом случае это действительно на этом участке значительно улучшит логистику с точки зрения пропускной способности и скорости. Даже, если не железная дорога», — отметил начальник Центра изучения оккупации.

Напомним, последняя атака Службы безопасности Украины по Крымскому мосту была двойной.

Тэги: Крым, мост

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