Физики поведали о существовании необычных звезд

Международная группа физиков из Великобритании и США рассказала о существовании необычных звезд. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что в центре галактик могут существовать особые звезды, получающие энергию не от термоядерного синтеза, а от аннигиляции частиц темной материи.

Говорится: «Четверть Вселенной состоит из вещества, которое не испускает свет. Мы не видим его напрямую, но замечаем его гравитационное воздействие. Это и есть темная материя».

По словам ученых, среди главных кандидатов на роль темной материи – массивные слабо взаимодействующие частицы (WIMPs), которые не излучают свет, не отражают его и почти не взаимодействуют с обычным веществом, но при этом могут гравитационно накапливаться в звездах.

Предполагается, что если внутри звезды такие частицы сталкиваются и аннигилируют, это может выделять энергию и разогревать звезду.

Указывается, что небольшие звезды (коричневые карлики) в областях с высокой плотностью темной материи могут накапливать темную материю в своих недрах.

Отмечается, что если она действительно состоит из WIMPs, то они могут аннигилировать и выделять энергию, которая будет питать звезду.

Подобные объекты специалисты назвали темными карликами.

Впрочем, они должны светиться, однако не за счет привычных для звезд реакций, а благодаря внутренней топке из частиц темной материи. В отличие от обычных звезд, у таких объектов в атмосфере может присутствовать литий-7, который обычно сгорает на ранней стадии жизни звезды.

Информируется, что если такой объект получится найти с помощью телескопа Джеймс Уэбб или при статистическом анализе популяций карликов, это станет серьезным аргументом в пользу того, что темная материя состоит из тяжелых частиц вроде WIMPs.

Ранее ученые заявили, что Вселенная может схлопнуться.