Британцы узнали о черепахах кое-что неожиданное

Эксперты из университета Линкольна в Великобритании узнали о черепахах кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что красноногие черепахи (Chelonoidis carbonaria) могут испытывать устойчивые эмоциональные состояния аналогично млекопитающим и птицам.

Проведенное исследование базировалось на тесте когнитивного искажения, то есть методе, разработанном для оценки настроения у человека, но адаптированном и для животных. Такой способ дает возможность выяснить, как особь реагирует на неоднозначную ситуацию: с оптимизмом или пессимизмом.

Добавляется, что позитивный настрой приводит к оптимистичной интерпретации, в то время как плохое настроение к пессимистичной.

Британцы следили за пятнадцатью черепахами, живущими в различных условиях.

Оказалось, что те, кто содержался в обогащенной среде (к примеру, с разнообразными укрытиями и предметами), чаще принимали оптимистичные решения. Это говорит о положительном эмоциональном фоне у животных.

Сказано, что оптимистичные черепахи проявляли меньшую тревожность в новых ситуациях, например, при контакте с незнакомыми объектами.

Ученые рассказали: «Это важное открытие. В последние годы рептилии становятся все более популярными в качестве домашних питомцев, и нам необходимо понимать, как условия содержания влияют на их эмоциональное состояние».

Отмечается: «Мы доказали, что у рептилий есть настроение – долгосрочное эмоциональное состояние. Это означает, что они гораздо более чувствительные существа, чем мы привыкли думать. Наши представления о благополучии таких животных должны пересматриваться».

Уверяется, что полученные результаты дают важные подсказки для понимания эволюции эмоций. Если рептилии (группа, которая отделилась от предков млекопитающих и птиц сотни миллионов лет назад) могут переживать долгосрочные чувства, это означает, что эмоциональные состояния могут быть более древним и универсальным явлением в животном мире, чем предполагалось ранее.

Ранее мы писали, что гигантская черепаха выловлена у берегов Германии.