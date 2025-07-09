Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 1 029 660 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 9 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 029 660 солдат.

Информируется также о таком уроне РФ: 11 000 танков, 22 969 боевых бронированных машин, 30 102 артиллерийские системы, 1 434 РСЗО, 1 193 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 44 457 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 439 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 54 575 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 929 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что оккупанты строят в Мариуполе секретный объект.