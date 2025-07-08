Киев закрыт для грузового транспорта. Полиция объяснила, как действовать водителям

Сегодня, 8 июля, в Киеве ввели ограничения движения для грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.
«Внимание! Сегодня, 8-го июля, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта», — подчеркнули правоохранители.
Отмечается, что такое решение приняли на фоне погодных условий — для сохранения дорожного покрытия.
Уточняется, что грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха составляют:
— +28 градусов по Цельсию;
— более +28 градусов тепла.
Введенный запрет касается транспорта:
— с фактической массой более 24 т;
— с нагрузкой на ось более 7 т.
Учитывая такую ситуацию, в Патрульной полиции посоветовали водителям переждать жаркий период:
— на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог;
— возле объектов дорожного сервиса.
«О снятии ограничения мы сообщим в нашем Telegram-канале», — подытожили в полиции.
Напомним, гидрометцентр предупредил жителей Киева и области об опасности.