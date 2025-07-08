Американцы услышали в Антарктиде странные радиосигналы

Эксперты из Пенсильванского университета в США услышали странные радиосигналы в Антарктиде. Они исходят из глубин ледяного покрова.

По словам ученых, их не получается объяснить с точки зрения современной физики.

Информируется, что необычные волны были пойманы с помощью антарктической антенны ANITA, предназначенной для изучения космических лучей.

Сперва опыт был нацелен на поиск нейтрино, то есть элементарных частиц, которые практически не взаимодействуют с веществом и могут свободно проходить сквозь всю Землю.

Американцы желали зафиксировать тау-нейтрино – один из трех известных типов нейтрино, способный при столкновении с веществом порождать каскад вторичных частиц, излучающих радиоволны.

Но, как подчеркивается, зафиксированные сигналы не соответствовали ожидаемой картине.

Дело в том, ч то они приходили из-под поверхности льда под необычным углом, при котором появление нейтрино в детекторе по законам стандартной физики считается невозможным.

Уверяется также, что ни один известный процесс не объясняет источник этих волн.

Среди возможных объяснений исследователи рассматривают существование неизвестной элементарной частицы, взаимодействие с темной материей или необычные эффекты распространения радиоволн в толще льда.

Сейчас, чтобы разобраться в Антарктиде запускается новый эксперимент PUEO, оснащенный усовершенствованными детекторами. Есть надежда, что он поможет раскрыть природу таинственных сигналов и, возможно, расширить границы современной физики.

Ранее ученые попытались объяснить странные колебания в разных уголках Земли.