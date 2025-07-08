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Новости > Бразильцы придумали, как сделать хлеб более полезным

Бразильцы придумали, как сделать хлеб более полезным

Агата Кловская
08.07.25 13:34
116
Бразильцы придумали, как сделать хлеб более полезным

Группа биологов из Бразилии придумала, как сделать хлеб более полезным и питательным. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что добиться этого можно благодаря добавлению муки из подсолнечного жмыха, то есть побочного продукта производства подсолнечного масла.

Указывается, что подобная мука богата белком, пищевыми волокнами и антиоксидантами, а при грамотном сочетании с пшеничной мукой позволяет получить продукт с улучшенными свойствами без потери вкуса и текстуры.

Ученые проанализировали, каким образом влияет замена части пшеничной муки на подсолнечную на химический состав, свойства теста и качество готового хлеба. При максимальной замене (60%) содержание белка выросло в три раза, а антиоксидантная активность значительно превысила показатели обычного хлеба.

Сказано: «Подсолнечная мука содержит до 66% белка, клетчатку, железо, кальций и хлорогеновую кислоту, обладающую антиоксидантным и противовоспалительным действием».

Добавляется: «Это дешевое и безопасное сырье, поскольку при промышленном отжиме масла не используют химикаты».

Впрочем, подчеркивается и то, что при большом количестве подсолнечной муки хлеб становился плотнее и терял воздушную структуру. Однако решить проблему помогло добавление водного экстракта, полученного простым растворением муки в воде и фильтрацией. Подобная добавка сохранила мягкость и объем хлеба, при этом сохранив все полезные свойства.

Резюмируется: «Наша работа вписывается в концепцию циркулярной экономики: использование отходов для создания новых продуктов позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и получить дополнительную выгоду для здоровья».

Ранее ученые поведали о небывалой пользе кетогенной диеты.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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