Крупнейший порт Европы уже начал подготовку к войне с Россией, — FT

Крупнейший порт Европы Роттердам готовится к возможной войне с Россией, резервируя места для судов с военными грузами и планируя, куда перенаправить грузы в случае начала конфликта.

Как рассказал Financial Times исполнительный директор управления порта Роттердама Будевейн Симонс, порт координирует с соседним Антверпеном действия на случай прибытия британских, американских и канадских транспортных средств и грузов.

Ранее в мае министерство обороны Нидерландов объявило, что порт Роттердам должен будет предоставить место для обработки судов, перевозящих военные грузы, по просьбе НАТО. Симонс сказал, что одно или несколько судов будут пришвартовываться у причала на несколько недель, четыре или пять раз в год. Кроме того, несколько раз в год будут проводиться военные учения.

Протяженность порта Роттердам составляет 42 км. Ежегодно он обрабатывает около 436 млн тонн грузов, принимая 28 000 судов по морю и 91 000 судов по реке из Германии и внутренних районов Европы. Порт уже имел опыт работы с вооружениями, в частности, во время войны в Персидском заливе в 2003 году, но даже в разгар холодной войны у него не было для них специальной пристани.

При этом соседний Антверпен регулярно получает поставки для американских войск, дислоцированных в Европе. Он обрабатывает 240 млн тонн грузов в год, что делает его вторым по величине портом в ЕС.

Симмонс также призвал европейские страны создавать запасы ажных товаров, как они делают с нефтью.

«Мы должны поступить так же с такими материалами, как медь, литий, графит и рядом других важных сырьевых материалов», — сказал он, добавив, что для таких запасов подходят районы вокруг портов, которые имеют хорошие распределительные сети.

Напомним, стали известны последствия возможного нападения России на страны НАТО.