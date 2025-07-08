Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Крупнейший порт Европы уже начал подготовку к войне с Россией, — FT

Крупнейший порт Европы уже начал подготовку к войне с Россией, — FT

Александр Панько
08.07.25 12:34
148
Крупнейший порт Европы уже начал подготовку к войне с Россией, — FT

Крупнейший порт Европы Роттердам готовится к возможной войне с Россией, резервируя места для судов с военными грузами и планируя, куда перенаправить грузы в случае начала конфликта.

Как рассказал Financial Times исполнительный директор управления порта Роттердама Будевейн Симонс, порт координирует с соседним Антверпеном действия на случай прибытия британских, американских и канадских транспортных средств и грузов.

Ранее в мае министерство обороны Нидерландов объявило, что порт Роттердам должен будет предоставить место для обработки судов, перевозящих военные грузы, по просьбе НАТО. Симонс сказал, что одно или несколько судов будут пришвартовываться у причала на несколько недель, четыре или пять раз в год. Кроме того, несколько раз в год будут проводиться военные учения.

Протяженность порта Роттердам составляет 42 км. Ежегодно он обрабатывает около 436 млн тонн грузов, принимая 28 000 судов по морю и 91 000 судов по реке из Германии и внутренних районов Европы. Порт уже имел опыт работы с вооружениями, в частности, во время войны в Персидском заливе в 2003 году, но даже в разгар холодной войны у него не было для них специальной пристани.

При этом соседний Антверпен регулярно получает поставки для американских войск, дислоцированных в Европе. Он обрабатывает 240 млн тонн грузов в год, что делает его вторым по величине портом в ЕС.

Симмонс также призвал европейские страны создавать запасы ажных товаров, как они делают с нефтью.

«Мы должны поступить так же с такими материалами, как медь, литий, графит и рядом других важных сырьевых материалов», — сказал он, добавив, что для таких запасов подходят районы вокруг портов, которые имеют хорошие распределительные сети.

Напомним, стали известны последствия возможного нападения России на страны НАТО.

Тэги: Европа, Россия, война

Комментарии

Статьи

04.07.25 21:01

Люцифер из Кальяри: история странного святого, основавшего собственную секту

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.07.25 14:33

Шведы объяснили, почему некоторые младенцы так любят поплакать

08.07.25 14:01

ЕС срочно пытается найти $19 млрд на поддержку Украины, — FT

08.07.25 13:47

У Лео Месси может случиться крутой поворот в карьере

08.07.25 13:34

Бразильцы придумали, как сделать хлеб более полезным

08.07.25 13:13

Азербайджану приготовиться: Россия планирует нарастить военное присутствие в Армении

08.07.25 12:55

Киев закрыт для грузового транспорта. Полиция объяснила, как действовать водителям

08.07.25 12:52

Американцы услышали в Антарктиде странные радиосигналы

08.07.25 12:13

В Украине резко выросло потребление электричества

08.07.25 11:41

Москва передала Турции сигнал о готовности к переговорам с Украиной

08.07.25 12:55

Киев закрыт для грузового транспорта. Полиция объяснила, как действовать водителям

08.07.25 11:41

Москва передала Турции сигнал о готовности к переговорам с Украиной

08.07.25 10:58

Трамп пообещал Зеленскому поддержку США «настолько долго, насколько смогут», — WSJ

08.07.25 09:14

Мир на условиях капитуляции: Лавров озвучил требования России к Украине

08.07.25 07:33

Трамп пообещал, что таки даст Украине больше оружия

07.07.25 14:47

Россия может начать ежедневные обстрелы Украины тысячей ракет и БПЛА, — The Telegraph

07.07.25 09:47

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят уже 16-й раз

07.07.25 09:13

Зеленский высказался по поводу пленных

04.07.25 09:31

Politico: Зеленский и Трамп готовятся к разговору на фоне приостановки американской помощи

03.07.25 13:46

«Жертв будет больше»: NYT — о выходе США из участия в войне в Украине

04.07.25 09:31

Politico: Зеленский и Трамп готовятся к разговору на фоне приостановки американской помощи

04.07.25 12:09

Британцы поведали об уникальной пользе всем известного напитка

02.07.25 14:11

В Винницкой области десятки людей отравились шаурмой

03.07.25 12:30

Выявлена неочевидная опасность вирусов

03.07.25 15:51

Электричество и транспорт: завтра погода может создать серьезные проблемы украинцам

01.07.25 16:16

В Киеве хотят обустроить модульные укрытия

02.07.25 16:07

Страшная жара убивает людей во Франции

01.07.25 16:34

В Украине вырос структурный дефицит валюты

03.07.25 14:49

Американцы рассказали о пользе лишнего веса в пожилом возрасте

03.07.25 13:04

Украина сумела нарастить экспорт электроэнергии

Фото и Видео
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
Вэнс показал средний палец во время выступления
Вэнс показал средний палец во время выступления
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36
Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36
fraza.com
Новости блогосферы
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди