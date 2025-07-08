В Украине резко выросло потребление электричества

Во вторник, 8 июля, в Украине вновь выросло потребление электроэнергии. О ситуации поведали в «Укрэнерго».

Так говорят, что показатель увеличился сразу 6,4% по сравнению с понедельником, 7 июля.

Информируется: «Причина – установление жаркой погоды на всей территории Украины, а также облачная погода с дождем в части западных и центральных областей, что обусловливает более низкую, чем вчера, эффективность работы бытовых солнечных электростанций».

Указывается, что вчера суточный максимум потребления вечером был на 2,9% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня в пятницу 4 июля.

Добавляется, что причина таких изменений – рост температуры воздуха по сравнению с концом прошлой недели.

Резюмируется: «В период вечернего пика потребления с 17-00 до 22-00 существует необходимость в бережном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, не включайте в это время несколько мощных приборов одновременно».

Ранее непогода основательно потрепала Тернопольскую область.