Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Он передал американскому лидеру текст соответствующего обращения для номинирования во время встречи в Белом доме.

Глава израильского правительства сказал: «Господин президент, я хочу представить вам, письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить».

В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил его, а также заявил, что не знал об этой инициативе.

Ранее Маск отказался от Нобелевской премии мира.