В Аризоне найдены древнейшие в Северной Америке останки птерозавра

Эксперты из Смитсоновского института в США нашли древнейшие в Северной Америке останки птерозавра. Их обнаружили в пласте в Национальном парке Петрифайд-Форест в штате Аризона.

Ученые говорят: «Это были крылатые рептилии, жившие рядом с динозаврами».

Добавляется, что найденные окаменелости датируются поздним Триасовым периодом (около 209 миллионов лет назад).

Всего специалисты обнаружили 1,2 тысячи отдельных окаменелостей – среди них были окаменелости предков современных лягушек, а также древних черепах.

Ранее палеонтологи в США сделали сенсационную находку.