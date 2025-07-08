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Новости > Цифровая трансформация меняет лицо микрофинансирования в Азии, – банкир Евгений Березовский

Цифровая трансформация меняет лицо микрофинансирования в Азии, – банкир Евгений Березовский

Автор: «Фраза»
08.07.25 09:39
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Цифровая трансформация меняет лицо микрофинансирования в Азии, – банкир Евгений Березовский

Микрофинансовый сектор в Азии, в частности, в Индии и Юго-Восточной Азии, переживает тектонический сдвиг. Банкиры наблюдаем переход от экспансивного роста к фазе устойчивого, структурно зрелого развития. И это хороший сигнал как для инвесторов, так и для заемщиков, говорит банкир и финансист Евгений Березовский.

По словам эксперта, ключевым сигналом для рынка стало недавнее решение Резервного банка Индии (RBI) снизить порог квалификационных активов для небанковских микрофинансовых учреждений (NBFC-MFI) с 75 до 60%. Этот шаг позволяет игрокам диверсифицировать портфели и снизить концентрационные риски.

«Это признание зрелости сектора и приглашение к ответственности. Как отметил замглавы RBI, эпоха дешевой экспансии прошла. Теперь критически важно улучшить качество обслуживания клиентов, снизить завышенные ставки и обеспечить прозрачность операций», - добавил Евгений Березовский, ссылаясь на выступление регулятора в июне 2025 года.

Между тем, по данным отчетов микрофинансовые портфели в Индии за последний год сократились на 14%. Основной причиной явилось ухудшение качества активов и рост просрочок, особенно в сельских районах.

"Это болезненная, но необходимая корректировка. Перегрев рынка, низкие барьеры входа и чрезмерная долговая нагрузка привели к циклам чрезмерного кредитования. В настоящее время рынок ищет баланс между инклюзивностью и стабильностью", - говорит банкир Евгений Березовский.

По мнению финансового эксперта, ключевым драйвером нового роста станет цифровизация: автоматизация скоринга, альтернативные данные, интеграция искусственного интеллекта и ESG-фильтров в процессы кредитования.

«Финансовая инклюзия в 2025 году – это уже не просто доступ к кредиту. Это доступ к разумному, справедливому и персонализированному финансовому сервису. Мы видим, как в странах АСЕАН и Южной Азии набирают обороты цифровые платформы, микрофинтех-стартапы и сотрудничество с e-commerce-экосистемами», - говорит финансист Евгений Березовский.
По его мнению, азиатский рынок микрофинансирования вступает в фазу глубочайшей трансформации. Инвесторам следует делать ставку на устойчивые бизнес-модели, цифровую инфраструктуру и партнерство, а не только на агрессивный рост. По словам Березовского, "тот, кто сейчас правильно выберет стратегию, определит лицо инклюзивных финансов Азии на ближайшее десятилетие".

Напомним, на Украине рынок микрокредитов существенно провалился после начала полномасштабного вторжения. Однако сейчас количество ссуд снова растет. По данным компании Opendatabot, за прошлый год средняя сумма микроссуды выросла на 28%: с 4 830 гривен в 2023-м до 6 190 грн в 2024-м.

Регулятором рынка потребительских кредитов есть Национальный банк Украины. Там уже несколько лет работают над тем, чтобы побороть деятельность коллекторов, а в 2023 существенно изменились правила потребительского кредитования. Сейчас процентная ставка в день составляет до 1% от суммы кредита, раньше это могло быть 5% в день соответственно более 1500% годовых. Для этого ограничение Рада приняла специальный закон в 2023 году.

Согласно информации от Национального банка, сегодня в Украине зарегистрировано около 500 финансовых компаний, предоставляющих микрокредиты. Из них реально кредитуют физлиц около 50.

Тэги: Євген Березовський, Евгений Березовский

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