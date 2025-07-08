Ситуация на фронте: за сутки произошло 188 боевых столкновений

Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронте. Появилась актуальная информация на утро вторника, 8 июля.

Сообщается, что за минувшие сутки произошло 188 боевых столкновений.

Также сказано: «Вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 112 управляемых авиационных бомб».

Добавляется: «Кроме этого, они привлекли для поражения 3 373 дрона-камикадзе и осуществили более пяти тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 141 из реактивных систем залпового огня».

Ранее Трамп пообещал, что таки даст Украине больше оружия.