В Киеве застрелили мужчину

Утром вторника, 8 июля, в Деснянском районе Киева стреляли. В результате погиб мужчина.

Об этом информирует местная полиция.

Указывается, что предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице автомобилю, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся.

Увы, от полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб.

Сказано: «Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, сотрудники уголовного розыска, кинологи».

Говорится, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего.

Ранее стало известно, сколько легальных единиц оружия сейчас на руках у украинцев.