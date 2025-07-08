Непогода основательно потрепала Тернопольскую область

Накануне в Тернопольской области бушевала непогода. О ее последствиях поведал начальник местной областной военной администрации Вячеслав Негода.

По его словам, из-за шквального ветра 66 населенных пунктов были обесточены полностью, а еще 42 – частично.

Добавляется, что без электроснабжения остаются 8 082 потребителя в зонах обслуживания Збаражского, Зборовского, Бережанского, Подволочиского, Тернопольского и Кременецкого районов электросетей.

Указывается, что были повреждены 18 линий электропередач.

Сейчас бригады энергетиков работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома жителей.

Сообщается, что в результате непогоды зафиксировано падение деревьев на проезжие части дорог. Полного перекрытия дорог государственного значения не было, на отдельных проблемных участках полиция обеспечила реверсное движение.

Резюмируется: «Последствия непогоды устраняют соответствующие службы, органы местного самоуправления, коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования, которые осуществляют обслуживание автодорог».

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей Киева и области об опасности.