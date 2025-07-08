Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 1 028 610 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 8 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 028 610 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 995 танков, 22 967 боевых бронированных машин, 33 034 артиллерийские системы, 1 434 РСЗО, 1 192 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 44 230 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 439 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 54 456 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 927 единиц специальной техники.

Ранее Трамп пообещал, что таки даст Украине больше оружия.