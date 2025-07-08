В Украину зашел циклон Gabriel – синоптик рассказала о последствиях

Во вторник, 8 июля, погода в Украине изменится. Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

По словам эксперта небесной канцелярии, в нашу страну зашел циклон Gabriel – он принесет сильные дожди в западных областях.

Кроме этого дожди с грозами днем или вечером дойдут до северных областей, Винницкой, Черкасской областей.

Грозовые осадки ожидаются и в Киеве.

Говорится, что днем по Украине будет 30-33 градусов тепла, а в южных и центральных областях прогреется до плюс 34-36.

Добавляется, что в среду, 9 июля, в западных областях возможно ослабление жары.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни украинцев ждет адская жара.