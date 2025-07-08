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Новости > В Украину зашел циклон Gabriel – синоптик рассказала о последствиях

В Украину зашел циклон Gabriel – синоптик рассказала о последствиях

Агата Кловская
08.07.25 08:05
168
В Украину зашел циклон Gabriel – синоптик рассказала о последствиях

Во вторник, 8 июля, погода в Украине изменится. Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

По словам эксперта небесной канцелярии, в нашу страну зашел циклон Gabriel – он принесет сильные дожди в западных областях.

Кроме этого дожди с грозами днем или вечером дойдут до северных областей, Винницкой, Черкасской областей.

Грозовые осадки ожидаются и в Киеве.

Говорится, что днем по Украине будет 30-33 градусов тепла, а в южных и центральных областях прогреется до плюс 34-36.

Добавляется, что в среду, 9 июля, в западных областях возможно ослабление жары.

Погода

Ранее мы писали, что в ближайшие дни украинцев ждет адская жара.

Тэги: Киев, общество, синоптик, погода, регионы, погодные условия, новости Украины

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