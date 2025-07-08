Пентагон сделал важное заявление по поводу поставок оружия Украине

Украина получит больше оружия от США. Заявление сделал главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Он сказал: «По поручению президента Дональда Трампа министерство обороны направляет в Украину дополнительное оборонительное оружие, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы работаем над достижением устойчивого мира и прекращением убийств».

Добавляется: «Наша система, по которой президент оценивает военные поставки по всему миру, остается в силе и является неотъемлемой частью оборонных приоритетов в рамках политики America First».

Ранее Трамп пообещал, что таки даст Украине больше оружия.