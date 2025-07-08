Украинцам предоставят еще одну выплату «от Зеленского»

Кабинет министров Украины вводит новый вид целевых выплат средств из государственного бюджета. Деньги смогут получить родители школьников 1 класса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступление на заседании правительства.

«По инициативе президента принимаем решение о запуске новой выплаты — „Пакет школьника“», — сказал Шмыгаль.

По его словам, это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в офлайн формате.

Получить «Пакет школьника» сможет любая украинская семья, заявка будет подаваться через Дію. Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы, пояснил премьер.

Шмыгаль сообщил, что Министерство социальной политики разъяснит все детали и информацию о старте подачи заявок.

«Выплата в 5 тысяч гривен никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий», — добавил он.

Напомним, Кабмин изменил порядок выплат компенсации за размещение переселенцев.