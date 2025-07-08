Украина якобы должна закрепить свою «денацификацию» и «демилитаризацию» в мирном соглашении, которое будет заключать с Российской Федерацией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Кроме того, по его словам, Киев должен отказаться от юридических претензий к России, отменить санкции и вернуть замороженные российские активы.

В частности, по словам Лаврова, «киевский режим» якобы не представляет население юго-востока Украины — в частности Крыма, Севастополя, Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона.

«На повестке дня — задача демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе. Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании», — повторил Лавров перечень пропагандистских требований Кремля.

При этом Лавров заявил, что Россия якобы остается открытой для политико-дипломатического преодоления войны, но речь должна идти о прочном мире, а не о перемирии.

Напомним, Россия может начать ежедневные обстрелы Украины тысячей ракет и БПЛА.