Азербайджану приготовиться: Россия планирует нарастить военное присутствие в Армении

Российская Федерация (РФ) планирует нарастить присутствие военных путем так называемой доукомплектации военной базы в армянском городе Гюмри. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

ГУР обнародовало телеграмму временно исполняющего обязанности начальника штаба Южного военного округа Вооруженных сил России генерал-майора Земскова.

"В документе содержится приказ командующего войсками Южного военного округа ВС РФ о наращивании группировки российских войск путем так называемой доукомплектации российской военной базы в городе Гюмри, Армения", - добавляет ГУР.

В частности, в телеграмме указан перечень мероприятий по "доукомплектованию" подразделений российской части путем отбора личного состава из числа военнослужащих 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа ВС РФ.

"Командиру воинской части - полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 года осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы", - отмечается в письме.

Также в телеграмме:

- командирам приказано способствовать проведению отбора кандидатов;

- уточнены требования по профессиональной пригодности, уровня психологической устойчивости и боевой подготовки личного состава.

Напомним, в Азербайджане может появиться крупнейшая турецкая военная база в регионе — еще один фронт давления на ослабленную Россию. А Турция является членом НАТО и продолжает расширять влияние на Южном Кавказе и в Азии, зонах, которые считаются стратегически важными для Москвы.



