У Лео Месси может случиться крутой поворот в карьере

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» хочет подписать форварда сборной Аргентины и «Интера» Майами Лионеля Месси.

Как сообщает L’Équipe, клуб из Саудовской Аравии начал переговоры с американским клубом.

38-летний футболист не хочет покидать «Интер» Майами, однако руководство «Аль-Ахли» готово на все ради трансфера.

Месси выступает за «Интер» Майами с лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету 13 голов и 6 ассистов в 18 матчах за американский клуб во всех турнирах.

Напомним, Месси рассказал, сыграет ли на ЧМ-2026.