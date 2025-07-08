Оккупанты строят в Мариуполе секретный объект

Во временно оккупированном Мариуполе россияне возводят масштабный военный объект рядом с новой объездной дорогой. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, строительство ведут вахтовым методом с привлечением военно-инженерных подразделений РФ. Однако, несмотря на масштаб работ, российская пропаганда умалчивает о возведении, что может свидетельствовать о её военном назначении.

«Новый военный объект и новая объездная дорога в Мариуполе. Показываю, где именно сосредоточена инженерная техника... Место, где строят вахтовым методом завезённые россияне, в том числе военно-инженерными подразделениями, как раз в точке объездной. Которая тоже строится. Таких совпадений просто не бывает. Не у россиян», — отметил Андрющенко.

На опубликованной карте объект обозначен красным кругом и стрелкой. Отмечается, что речь идёт о масштабной застройке на значительной площади. Наблюдение за активностью россиян в этом районе продолжается.

Андрющенко также выразил благодарность «друзьям из Крымского расследователя» за предоставленные снимки.

Напомним, в Мариуполе тигр насмерть загрыз сотрудника зоопарка.