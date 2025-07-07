ГУР заявило о вывозе оккупантами более 100 культурных ценностей из Крыма

Россия вывезла из оккупированного Крыма более 100 культурных ценностей. ГУР обнародовало доказательства археологического грабежа. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

ГУР обнародовало данные о 110 культурных ценностях, которые россияне незаконно вывезли из оккупированного Крыма во время археологических раскопок с 2014 до 2025 года.

Информация размещена в разделе «Похищенное наследие» на портале War&Sanctions.

Разведка сообщает, что предметы были найдены во время раскопок на таких объектах, как «Поселение Артезиан», «Генуэзская крепость Чембало» и южный пригород Херсонеса Таврического.

Также опубликованы данные о ценностях с территории городища Кадыковское (римский лагерь), где оккупационная администрация планирует возвести торговый центр.

Кроме того, в перечне — экспонаты, которые россияне вывезли из Национального заповедника «Херсонес Таврический», прикрывшись временной экспозицией в музее истории Екатеринбурга.

Раздел также дополнен информацией о местах нелегальных раскопок, факты похищения культурных объектов и противоправные действия оккупационных властей РФ.

Напомним, 20 объектов культурного наследия Украины взяты под усиленный контроль ЮНЕСКО.