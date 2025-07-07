НБУ поведал, что сейчас происходит с курсом наличного доллара

НБУ рассказал, что сейчас происходит с курсом наличного доллара. По словам финансового регулятора, если в январе-апреле он стабильно снижался, то в мае-июне американская валюта вновь начала дорожать в цене.

Указывается, что средневзвешенный курс продажи наличного доллара в банках Украины в июне вырос на 0,2% до 41,61 гривен.

Добавляется, что за год он подорожал на 1,9%, а с начала войны его курс вырос на 46%.

Уточняется, что сейчас курс находится на уровне, который был в сентябре 2022-го года.

Ранее украинцы стали чаще покупать валюту.