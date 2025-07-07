Ситуация на фронте: за сутки произошло 184 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронте на понедельник, 7 июля.

Сообщается, что за минувшие сутки произошло 184 боевых столкновений.

Также информируется следующее: «Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 90 авиаударов, в частности сбросил 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 6040 обстрелов, из них 135 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4589 дронов-камикадзе».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 027 540 солдат.