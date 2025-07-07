Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 027 540 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 7 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 027 540 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 995 танков, 22 963 боевые бронированные машины, 29 993 артиллерийские системы, 1 432 РСЗО, 1 192 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 44 058 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 439 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 54 370 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 927 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский высказался по поводу пленных.