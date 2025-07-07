В ВСУ раскрыли, что задумал враг, нанося удары по зданиям ТЦК

Россияне бьют по помещениям Территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине, чтобы сорвать мобилизацию. Эти попытка врага могут продолжаться, считает спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

«Как мы уже отмечали, основная цель российских ударов по ТЦК и СП — это попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине. Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию», — заявил спикер.

Он напомнил, что эта серия ударов по ТЦК в Полтаве, Кривом Роге и Кременчуге является продолжением российских террористических атак на здания ТЦК путем минирования и попыток пронести туда взрывные устройства.

«Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры», — добавил спикер.

Напомним, в воскресенье, 6 июля, враг попал по районному ТЦК и СП в Кременчуге на Полтавщине.

3 июля был российский удар по ТЦК в Полтаве.

В конце июня россияне ударили рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.