Зеленский утвердил «особенный» пакет санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании нового санкционного пакета против России. По его словам, он отличается от предыдущих, являясь «особенным».

«Это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным. Санкции по представлению Национального банка Украины», — сообщил он в Telegram. К тому же, этот санкционный пакет синхронизирован с партнерами Украины.

По словам Зеленского, только через одну компанию, которая уже находится в этом санкционном списке, российские оккупанты смогли провести миллиарды долларов — в основном для военных нужд, для промышленности.

«Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для России во многих местах заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты», — подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что всего в пакете сегодня — санкции против 60 юридических лиц, и по каждой украинская сторона будет работать с партнерами, чтобы объединить санкции — наши и европейские, наши и других значимых юрисдикций мира.

«Также в пакете — 73 физических лица, все — граждане России. По ним санкции также будем синхронизировать. Это работа непростая: санкционные правила различаются в мире, но цель у нас у всех общая — принуждать Россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал. Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы», — прокомментировал Зеленский.

Он анонсировал на следующей неделе новые решения Украины по синхронизации санкций Европейского Союза.

«Все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинской юрисдикции. Так же как и наши, украинские санкции в Евросоюзе», — отметил президент.

Напомним, Рубио объяснил текущую политику США в отношении санкций против РФ.