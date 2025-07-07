Россияне пытаются окружить Покровск и обойти линию обороны ВСУ, — ISW

В ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Покровска и, вероятно, попытаются наступать дальше в направлении города Доброполье.

Геолокационные видеоматериалы, опубликованные 4 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Покровска и захватили села Коптево и Шевченко Первое и продвинулись к юго-восточной окраине Разино.

Также эксперты констатируют попытки россиян продвинуться на северо-восток от Покровска и сосредоточиться на продвижении вдоль трассы Т-0504 Покровск — Константиновка с начала 2025 года.

В отчете отмечается, что российское военное командование, вероятно, намерено использовать выступ между Покровском и Торецком для охвата Покровска с северо-востока и севера или для обхода украинских оборонительных позиций в Константиновке с юго-запада и запада.

Российские подразделения, ведущие эти атаки, находятся в зоне боевых действий с момента их переброски для усиления группировки войск РФ, действующей к востоку от Покровска, в феврале и марте 2025 года.

Украинский военный аналитик Константин Машовец 3 июля сообщил, что подразделения 39-й мотострелковой бригады (68-й АК) и 150-й мотострелковой дивизии действуют вблизи Новоторецкого (к северу от Разино) и Новоэкономического (к югу от Разино), после того как в середине июня 2025 года они захватили Малиновку, а недавно — Коптево (все к северо-востоку от Покровска).

Эксперт также отметил, что подразделения 110-й мотострелковой бригады (51-я ЗВА, ранее — 1-й армейский корпус так называемой «ДНР», Южный военный округ РФ) также действуют к северо-востоку от Покровска.

В ISW отметили, что украинские силы наносят потери этим российским подразделениям. Пока неизвестно, намерено ли российское командование использовать именно эти части для дальнейшего продвижения на север и запад от села Разино, или попытается перебросить туда дополнительные силы. Для дальнейшего продвижения на запад от Разино российским войскам придется форсировать реку Казенный Торец, что может создать дополнительные трудности в зависимости от уровня воды.

Российское продвижение к западу и северо-западу от Разино непосредственно поддерживает попытки охвата Покровска и Мирнограда — операционной цели, которую российские силы преследуют в течение последних 18 месяцев.

«ISW еще в декабре 2024 года прогнозировал, что для охвата Покровска с северо-востока российским силам нужно осуществить существенное продвижение в направлении Родинского (к западу от Разино), и последние продвижения РФ вблизи Разино соответствуют этой оценке», — говорится в отчете.

Напомним, Зеленский озвучил основные цели российской армии.