Военное положение и мобилизацию в Украине продлят уже 16-й раз

Военное положение в Украине снова продлят на 90 дней. Это также касается и общей мобилизации. Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк в Telegram.

«На следующей пленарной неделе парламент снова, уже 16-й раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации», — сообщил он.

Соответственно военное положение и мобилизацию снова продлят на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года.

Однако до этого Совет нацбезопасности и обороны должен принять соответствующие указы, а президент — внести в парламент соответствующие законопроекты.

Напомним, в Кабмине предлагают изменить правила отсрочки от мобилизации.