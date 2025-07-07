В австралийском зоопарке лев откусил женщине руку

Кровавый инцидент произошел в зоопарке Darling Downs Zoo, который располагается в городе Пилтон (штат Квинсленд, Австралия) в минувшее воскресенье, 6 июля. Тут лев откусил женщине руку, сообщает АВС.

Информируется: «Женщина старше 50 лет была доставлена по воздуху в больницу с серьезными ранами после укуса льва в зоопарке Квинсленда. По имеющимся сведениям, женщина лишилась руки».

Выяснилось, лев схватил женщину за руку, когда она наблюдала за работой смотрителей.

Сотрудники зоопарка акцентируют внимание на том, что пострадавшая часто так делала за последние двадцать лет, и отлично знала о правилах поведения рядом с потенциально опасными животными.

Причина агрессии льва пока непонятна.

Добавляется, животное не выходило за пределы вольера и опасности для посетителей или смотрителей не представляло.

Подчеркивается также, что лев не будет наказан.

Ранее в Мариуполе тигр насмерть загрыз сотрудника зоопарка.