Озвучена неочевидная опасность диет

Международная группа экспертов заявляет, что диеты могут привести к депрессии. Стало известно, в чем опасность.
Сообщается, что рацион питания с низким содержанием калорий может приводить к дефициту белка и витаминов, что негативно сказывается на состоянии людей.
Сказано: «Диеты с ограничением калорий связывают еще и с более высокими показателями когнитивно-аффективных симптомов (мера связи между мыслями и чувствами), в то время как диеты с ограничением питательных веществ были связаны с более высокими показателями соматических симптомов (чрезмерный стресс и беспокойство по поводу физических симптомов)».
Добавляется при этом, что подобные эффекты более характерны для мужчин.
Также они могут появиться у людей с лишним весом или ожирением.
Ранее ученые назвали диеты против высокого давления.