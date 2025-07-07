Озвучена неочевидная опасность диет

Международная группа экспертов заявляет, что диеты могут привести к депрессии. Стало известно, в чем опасность.

Сообщается, что рацион питания с низким содержанием калорий может приводить к дефициту белка и витаминов, что негативно сказывается на состоянии людей.

Сказано: «Диеты с ограничением калорий связывают еще и с более высокими показателями когнитивно-аффективных симптомов (мера связи между мыслями и чувствами), в то время как диеты с ограничением питательных веществ были связаны с более высокими показателями соматических симптомов (чрезмерный стресс и беспокойство по поводу физических симптомов)».

Добавляется при этом, что подобные эффекты более характерны для мужчин.

Также они могут появиться у людей с лишним весом или ожирением.

Ранее ученые назвали диеты против высокого давления.