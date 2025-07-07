В мире может исчезнуть… ваниль

Эксперты из Левенского католического университета в Бельгии и Ботанического сада Ланкестер в Коста-Рике бьют тревогу. Стало известно, что случилось.

Ученые говорят, что ваниль может оказаться под угрозой из-за климатических изменений, которые нарушают взаимодействие между дикими орхидеями ванили и их опылителями.

Сообщается, что основной источник натуральной ванили – это растение Vanilla planifolia, но оно уязвимо к болезням, засухе и жаре.

Специалисты проанализировали, как глобальное потепление может нарушить совпадение ареалов дикорастущих видов ванили и насекомых-опылителей, от которых те зависят.

Отмечается: «Изменение климата может привести к тому, что ареалы ванильных орхидей и их опылителей перестанут совпадать. Это грозит разрывом связей между растениями и насекомыми, что может поставить под угрозу выживание многих диких популяций ванили».

В ходе опыта исследователи смоделировали ареалы обитания одиннадцати видов неотропической ванили и семи видов опылителей в двух сценариях развития событий: умеренном и более негативном.

Так, согласно первому варианту, к 2050-му году ареалы некоторых видов ванили могут увеличиться на 140%, но у других сократиться до 53%. При этом все опылители, напротив, рискуют потерять значительную часть пригодных для жизни территорий.

Информируется, что сохранение диких видов ванили важно не только для экосистем, но и для сельского хозяйства. Коммерчески выращиваемая V. planifolia имеет низкое генетическое разнообразие, что делает ее уязвимой к климатическим и биологическим стрессам.

Резюмируется: «Чтобы сохранить ваниль, необходимы совместные усилия по изучению ее экологии и генетики, а также меры по защите оставшихся диких популяций».

Ранее мы писали, что в мире могут исчезнуть сотни видов грибов.