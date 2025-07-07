Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В мире может исчезнуть… ваниль

В мире может исчезнуть… ваниль

Агата Кловская
07.07.25 14:37
137
В мире может исчезнуть… ваниль

Эксперты из Левенского католического университета в Бельгии и Ботанического сада Ланкестер в Коста-Рике бьют тревогу. Стало известно, что случилось.

Ученые говорят, что ваниль может оказаться под угрозой из-за климатических изменений, которые нарушают взаимодействие между дикими орхидеями ванили и их опылителями.

Сообщается, что основной источник натуральной ванили – это растение Vanilla planifolia, но оно уязвимо к болезням, засухе и жаре.

Специалисты проанализировали, как глобальное потепление может нарушить совпадение ареалов дикорастущих видов ванили и насекомых-опылителей, от которых те зависят.

Отмечается: «Изменение климата может привести к тому, что ареалы ванильных орхидей и их опылителей перестанут совпадать. Это грозит разрывом связей между растениями и насекомыми, что может поставить под угрозу выживание многих диких популяций ванили».

В ходе опыта исследователи смоделировали ареалы обитания одиннадцати видов неотропической ванили и семи видов опылителей в двух сценариях развития событий: умеренном и более негативном.

Так, согласно первому варианту, к 2050-му году ареалы некоторых видов ванили могут увеличиться на 140%, но у других сократиться до 53%. При этом все опылители, напротив, рискуют потерять значительную часть пригодных для жизни территорий.

Информируется, что сохранение диких видов ванили важно не только для экосистем, но и для сельского хозяйства. Коммерчески выращиваемая V. planifolia имеет низкое генетическое разнообразие, что делает ее уязвимой к климатическим и биологическим стрессам.

Резюмируется: «Чтобы сохранить ваниль, необходимы совместные усилия по изучению ее экологии и генетики, а также меры по защите оставшихся диких популяций».

Ранее мы писали, что в мире могут исчезнуть сотни видов грибов.

Тэги: ученые, климат, мир, наука, ваниль

Комментарии

Статьи

04.07.25 21:01

Люцифер из Кальяри: история странного святого, основавшего собственную секту

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.07.25 16:05

Ученые поведали о небывалой пользе кетогенной диеты

07.07.25 15:43

Новая ядерная эпоха стала реальностью: Spiegel обозначило ключевую проблему для Европы

07.07.25 15:32

Назван фактор, повышающий риск депрессии

07.07.25 15:04

Ученый из США рассказал о нашей памяти кое-что парадоксальное

07.07.25 14:47

Россия может начать ежедневные обстрелы Украины тысячей ракет и БПЛА, — The Telegraph

07.07.25 14:07

Швейцарцы провели необычный эксперимент с деревьями

07.07.25 13:56

В австралийском зоопарке лев откусил женщине руку

07.07.25 13:53

ГУР заявило о вывозе оккупантами более 100 культурных ценностей из Крыма

07.07.25 13:31

Российские авиакомпании понесли многомиллиардные убытки за два дня из-за массовых отмен рейсов

07.07.25 14:47

Россия может начать ежедневные обстрелы Украины тысячей ракет и БПЛА, — The Telegraph

07.07.25 09:47

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят уже 16-й раз

07.07.25 09:13

Зеленский высказался по поводу пленных

04.07.25 09:31

Politico: Зеленский и Трамп готовятся к разговору на фоне приостановки американской помощи

03.07.25 13:46

«Жертв будет больше»: NYT — о выходе США из участия в войне в Украине

03.07.25 13:13

Госдеп прояснил ситуацию: оружие в Украину поставляться временно не будет

03.07.25 09:19

Белый дом официально подтвердил паузу в поставках оружия Украине

03.07.25 07:18

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 023 090 солдат

02.07.25 09:26

США прекратили отправку ракет ПВО в Украину, — СМИ

02.07.25 09:12

Зеленский запустил процедуру ратификации специального трибунала

01.07.25 14:25

Сырский озвучил новые указания по полигонам ВСУ

01.07.25 14:46

Найдена планета, на которой может быть жизнь

30.06.25 17:09

Американцы развенчали популярный курортный миф

01.07.25 10:41

МВФ дал прогноз по ключевым украинским вопросам

30.06.25 16:49

Вселенная исчезнет гораздо раньше, чем мы думали: ученые сделали жуткий прогноз

02.07.25 14:11

В Винницкой области десятки людей отравились шаурмой

04.07.25 12:09

Британцы поведали об уникальной пользе всем известного напитка

04.07.25 09:31

Politico: Зеленский и Трамп готовятся к разговору на фоне приостановки американской помощи

01.07.25 16:16

В Киеве хотят обустроить модульные укрытия

02.07.25 16:07

Страшная жара убивает людей во Франции

Фото и Видео
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
Вэнс показал средний палец во время выступления
Вэнс показал средний палец во время выступления
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36
Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36
Битва ягуара и аллигатора в Бразилии попала на видео
Битва ягуара и аллигатора в Бразилии попала на видео
fraza.com
Новости блогосферы
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди