Швейцарцы провели необычный эксперимент с деревьями

Группа экологов из Швейцарии провела необычный эксперимент с деревьями. Сделали это в сосновом лесу Пфинвальд на юге страны.

Тут деревья опрыскивают водяным туманом, чтобы выяснить, как сухой воздух влияет на их выживаемость.

Указывается, что на восемнадцати башнях, установленных среди деревьев, распылители создают легкий туман над частью леса. Целью этого было отделить влияние засухи в почве от воздействия атмосферной сухости, которая усиливается с ростом температур.

Профессор Шарлотта Гроссиор поведала: «Мы не стремимся спасать леса распылением влаги. Наша задача — понять, почему даже просто сухой воздух оказывает такое сильное воздействие на деревья».

Добавляется: «Исследование особенно актуально в условиях изменения климата: по прогнозам властей, к 2060-му году летние осадки в Швейцарии сократятся на 25%, а засухи станут продолжительнее».

В итоге результаты удивили.

Сперва специалисты ожидали, что сухой воздух ускорит гибель деревьев, но наблюдения показали, что он, наоборот, замедляет отмирание хвои. Причина была в реакции деревьев, которые закрывают устьица, уменьшая испарение и расход влаги.

Впрочем, отмечается, что данный механизм действует только до определенного предела. Старые сосны в Пфинвальде продолжают погибать, а на их месте постепенно приживаются молодые дубы, более устойчивые к засухе.

Предполагается, что этот эксперимент должен помочь предсказать, как леса будут реагировать на изменение климата, и определить, какие породы деревьев стоит высаживать в будущем, чтобы сохранить лесные экосистемы.

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