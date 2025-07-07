Ученый из США рассказал о нашей памяти кое-что парадоксальное

Ученый из США Сами Юсиф поведал о нашей памяти кое-что парадоксальное. По его словам, чем чаще мы сталкиваемся с одной и той же информацией, тем лучше ее запоминаем, однако, с другой стороны, у этой закономерности есть внезапный побочный эффект, который заключается в том, что мы начинаем считать, что впервые увидели или услышали эту информацию раньше, чем это было на самом деле.

Сообщается, что были проведены шесть опытом с участием более сотни взрослых людей.

Оказалось, что при повторном предъявлении изображения или факта люди систематически считали, что впервые столкнулись с этим раньше, чем это было на самом деле.

Данная иллюзия времени получила название «эффект временной повторяемости» (temporal repetition effect) и искажала воспоминания до 25%.

Говорится: «Нам знакомо ощущение, когда мы видим один и тот же заголовок снова и снова. Мы подумали: а не искажает ли такая повторяемость наше восприятие времени?».

Выдвинуто мнение, что данная иллюзия способна возникать по той причине, что повторные встречи с объектом «усиливают» воспоминание о первой встрече, делая ее более яркой и устойчивой. Это, в свою очередь, может создать у мозга ложное ощущение того, что событие произошло давно.

Впрочем, существует и еще одна гипотеза: наш мозг не хранит дату события напрямую, а восстанавливает ее по косвенным признакам, в том числе по частоте повторения.

Американец рассказал: «Люди должны помнить две вещи. Во-первых, наше восприятие времени – это иллюзия. Во-вторых же, даже простые причины, вроде повторения информации, могут сильно искажать нашу внутреннюю шкалу времени».

Специалист теперь желает проверить, как этот эффект проявляется при воспоминаниях об эмоционально-значимых событиях, в разных возрастных группах, а также у людей с нарушениями памяти.

Ранее американцы опровергли популярный миф о нашем мозге.