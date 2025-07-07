Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Назван фактор, повышающий риск депрессии

Назван фактор, повышающий риск депрессии

Агата Кловская
07.07.25 15:32
107
Назван фактор, повышающий риск депрессии

Эксперты из Норвежского университета естественных и технических наук озвучили фактор, повышающий риск депрессии. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что это сочетание одиночества и низкой психологической устойчивости в подростковом возрасте – именно оно, увы, существенно увеличивает риск развития тревожности и депрессии в дальнейшем.

Поясняется, что психологическая устойчивость – это способность человека справляться с трудностями и эмоциональными нагрузками.

Добавляется, что подростки с низкой устойчивостью хуже адаптируются к стрессам, а одиночество усугубляет ситуацию.

Говорится: «Мы проанализировали, как одиночество в подростковом возрасте (само по себе и в сочетании с низкой психологической устойчивость) влияет на психическое здоровье во взрослом возрасте».

Оказалось, что подростки, испытывающие одновременно одиночество и обладающие низкой устойчивостью к стрессу, находятся в особенно уязвимой группе. В сравнении с другими ровесниками (например, испытывающими только одиночество или только низкую устойчивость), риск развития депрессии и тревожных расстройств у них значительно выше.

Сообщается: «Полученные данные акцентирую внимание на том, насколько важно рано выявлять таких подростков и быстро вмешиваться».

Что же делать?

В качестве профилактики ученые предлагают ввести школьные программы по развитию социальных навыков и формированию устойчивости, а также использовать психотерапевтические подходы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, адаптированные под особенности подростков.

Ранее ученые узнали о депрессии нечто новое.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

04.07.25 21:01

Люцифер из Кальяри: история странного святого, основавшего собственную секту

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.07.25 16:05

Ученые поведали о небывалой пользе кетогенной диеты

07.07.25 15:43

Новая ядерная эпоха стала реальностью: Spiegel обозначило ключевую проблему для Европы

07.07.25 15:04

Ученый из США рассказал о нашей памяти кое-что парадоксальное

07.07.25 14:47

Россия может начать ежедневные обстрелы Украины тысячей ракет и БПЛА, — The Telegraph

07.07.25 14:37

В мире может исчезнуть… ваниль

07.07.25 14:07

Швейцарцы провели необычный эксперимент с деревьями

07.07.25 13:56

В австралийском зоопарке лев откусил женщине руку

07.07.25 13:53

ГУР заявило о вывозе оккупантами более 100 культурных ценностей из Крыма

07.07.25 13:31

Российские авиакомпании понесли многомиллиардные убытки за два дня из-за массовых отмен рейсов

07.07.25 14:47

Россия может начать ежедневные обстрелы Украины тысячей ракет и БПЛА, — The Telegraph

07.07.25 09:47

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят уже 16-й раз

07.07.25 09:13

Зеленский высказался по поводу пленных

04.07.25 09:31

Politico: Зеленский и Трамп готовятся к разговору на фоне приостановки американской помощи

03.07.25 13:46

«Жертв будет больше»: NYT — о выходе США из участия в войне в Украине

03.07.25 13:13

Госдеп прояснил ситуацию: оружие в Украину поставляться временно не будет

03.07.25 09:19

Белый дом официально подтвердил паузу в поставках оружия Украине

03.07.25 07:18

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 023 090 солдат

02.07.25 09:26

США прекратили отправку ракет ПВО в Украину, — СМИ

02.07.25 09:12

Зеленский запустил процедуру ратификации специального трибунала

01.07.25 14:25

Сырский озвучил новые указания по полигонам ВСУ

01.07.25 14:46

Найдена планета, на которой может быть жизнь

30.06.25 17:09

Американцы развенчали популярный курортный миф

01.07.25 10:41

МВФ дал прогноз по ключевым украинским вопросам

30.06.25 16:49

Вселенная исчезнет гораздо раньше, чем мы думали: ученые сделали жуткий прогноз

02.07.25 14:11

В Винницкой области десятки людей отравились шаурмой

04.07.25 12:09

Британцы поведали об уникальной пользе всем известного напитка

04.07.25 09:31

Politico: Зеленский и Трамп готовятся к разговору на фоне приостановки американской помощи

01.07.25 16:16

В Киеве хотят обустроить модульные укрытия

02.07.25 16:07

Страшная жара убивает людей во Франции

Фото и Видео
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
Вэнс показал средний палец во время выступления
Вэнс показал средний палец во время выступления
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36
Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36
Битва ягуара и аллигатора в Бразилии попала на видео
Битва ягуара и аллигатора в Бразилии попала на видео
fraza.com
Новости блогосферы
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди