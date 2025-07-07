Назван фактор, повышающий риск депрессии

Эксперты из Норвежского университета естественных и технических наук озвучили фактор, повышающий риск депрессии. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что это сочетание одиночества и низкой психологической устойчивости в подростковом возрасте – именно оно, увы, существенно увеличивает риск развития тревожности и депрессии в дальнейшем.

Поясняется, что психологическая устойчивость – это способность человека справляться с трудностями и эмоциональными нагрузками.

Добавляется, что подростки с низкой устойчивостью хуже адаптируются к стрессам, а одиночество усугубляет ситуацию.

Говорится: «Мы проанализировали, как одиночество в подростковом возрасте (само по себе и в сочетании с низкой психологической устойчивость) влияет на психическое здоровье во взрослом возрасте».

Оказалось, что подростки, испытывающие одновременно одиночество и обладающие низкой устойчивостью к стрессу, находятся в особенно уязвимой группе. В сравнении с другими ровесниками (например, испытывающими только одиночество или только низкую устойчивость), риск развития депрессии и тревожных расстройств у них значительно выше.

Сообщается: «Полученные данные акцентирую внимание на том, насколько важно рано выявлять таких подростков и быстро вмешиваться».

Что же делать?

В качестве профилактики ученые предлагают ввести школьные программы по развитию социальных навыков и формированию устойчивости, а также использовать психотерапевтические подходы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, адаптированные под особенности подростков.

Ранее ученые узнали о депрессии нечто новое.