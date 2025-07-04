За минувшие сутки в Украине произошло 148 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Военные поведали о ситуации на фронте.

Появилась сводка Генштаба ВСУ на пятницу, 4 июля.

Сообщается, что за минувшие сутки произошло 148 боевых столкновений.

Также говорится: «Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 67 авиационных ударов, применил две ракеты и 109 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6 527 обстрелов, из них 119 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 786 дронов-камикадзе».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 024 210 солдат.