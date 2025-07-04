Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 024 210 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 4 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 024 210 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 988 танков, 22 946 боевых бронированных машин, 29 865 артиллерийских систем, 1 428 РСЗО, 1 191 средство ПВО, 420 самолетов, 340 вертолетов, 43 303 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 436 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 53 999 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 925 единиц специальной техники.

Ранее Лубинец назвал число украинских военнопленных, казненных оккупантами.