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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 024 210 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 024 210 солдат

Агата Кловская
04.07.25 11:15
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 024 210 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 4 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 024 210 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 988 танков, 22 946 боевых бронированных машин, 29 865 артиллерийских систем, 1 428 РСЗО, 1 191 средство ПВО, 420 самолетов, 340 вертолетов, 43 303 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 436 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 53 999 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 925 единиц специальной техники.

Ранее Лубинец назвал число украинских военнопленных, казненных оккупантами.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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