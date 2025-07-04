Кремль сделал циничное заявление о прекращении поставок оружия Украине из США

Кремль сделал циничное заявление о паузе в поставках вооружения США для Украины. Москва утверждает, что чем меньше ракет получает Украина — тем якобы ближе конец войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

«По всей видимости, просто промышленность не успевает производить ракеты в необходимом количестве. Тем более, много поставок очевидно было в Израиль, и на Украину они продолжаются. Поэтому определенные проблемы в этом плане есть», — сказал он.

При этом пресс-секретарь диктатора утверждает, что Россия «внимательно наблюдает» за ситуацией.

Песков также цинично заявил, что «ем меньше ракет поступает на Украину из-за границы, тем ближе конец СВО».

Напомним, позиция Трампа по оружию для Украины подталкивает Путина к продолжению войны.