В Европе готовятся к возможному выводу части войск США, — СМИ

Европейские союзники НАТО начали непубличную подготовку к возможному сокращению американских войск на континенте, несмотря на то, что США пока официально не озвучили конкретных планов. Об этом сообщает Euractiv.

Дипломаты убеждены, что президент Дональд Трамп во второй каденции уменьшит количество американских военных в Европе, которое сейчас составляет около 80 тысяч человек, и переориентирует ресурсы на Азию и Ближний Восток.

«Вопрос не в том, будет ли сокращение американских войск, а в том, насколько упорядоченно его можно провести, не поставив под угрозу действующие оборонные планы Альянса», — отметил один из дипломатов НАТО.

В прошлом году НАТО обновила свои оборонные планы, которые преимущественно зависят от американской техники, авиации и десятков тысяч солдат. В частности, страны восточного фланга Альянса обеспокоены резким сокращением войск США, которое может вызвать срочные запросы на подкрепление со стороны других союзников.

Отдельные государства уже призвали НАТО как можно скорее пересмотреть оборонные планы с учетом того, что роль США может существенно уменьшиться.

Сокращение повлияет и на ключевые базы США в Германии и Италии, которые являются опорой американских операций за пределами страны. В то же время, по оценкам региональных военных чиновников, европейские войска еще не готовы полностью заменить американские возможности — особенно в сферах авиации, логистики и спутниковых систем.

После полномасштабного вторжения России в Украину администрация Байдена увеличила контингент в Европе на 20 тысяч военных. Сейчас общее количество составляет примерно 80 тысяч, хотя во время Холодной войны их было около 400 тысяч.

Во время каденции Трампа союзники рассматривают сценарии, в которых будет выведено от 10 до 20 тысяч американских военных.

Посол США при НАТО Мэтью Витакер сообщил, что оценку размещения войск в Европе Пентагон планирует завершить «до конца лета или в начале осени».

«Любые изменения будут согласованы с союзниками по НАТО, чтобы не допустить пробелов в обороноспособности», — отметил он.

Однако пока европейские союзники не получили от американских чиновников никакой информации о будущем пересмотре позиции Вашингтона, подтвердили несколько европейских дипломатов в НАТО.

Многих специалистов по оборонному планированию обеспокоила возможная поспешность решений США без трансатлантических консультаций. Их не успокоили комментарии высокопоставленных чиновников администрации Трампа, таких как госсекретарь США Марко Рубио, который в начале этого года пообещал европейским коллегам, что «не будет никаких сюрпризов».

Небольшим сигналом продолжения вовлеченности США стало назначение генерала Алексуса Гринкевича новым верховным Главнокомандующим союзных сил в Европе — должность традиционно остается за американским офицером.

Тем не менее, пример сокращения американских сил в Африке, которое началось еще при Байдене, а также последние удары США по Ирану вызывают у дипломатов опасения, что сценарий для Европы может оказаться похожим.

Напомним, США больше не гарантируют безопасность Европы.