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Новости > Доказано, что женщины с возрастом становятся добрее

Доказано, что женщины с возрастом становятся добрее

Агата Кловская
04.07.25 14:26
154
Доказано, что женщины с возрастом становятся добрее

Международная группа ученых узнала о женщинах кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что склонность к гневу у женщин значительно уменьшаются с возрастом, начиная с периода перименопаузы.

В опыте участвовали более пятисот женщин в возрасте от 35 до 55 лет, что дало возможность ученым впервые проследить, как меняется склонность к гневу в зависимости от возраста и стадий репродуктивного старения.

Установлено, что большинство показателей гнева, включая темперамент, реакцию и агрессивное выражение гнева, а также враждебность, значительно снижались с возрастом.

При этом уточняется, что исключением стал только подавляемый гнев, который не был связан с возрастом.

Также оказалось, что стадия репродуктивного старения влияет на уровень гнева: показатели гнева начинают снижаться после поздних репродуктивных этапов, что может свидетельствовать об улучшении способности к эмоциональной регуляции в среднем возрасте.

До этого принято было связывать склонность к гневу у женщин среднего возраста с повышенным артериальным давлением, а также с утолщением стенок артерий спустя десять лет. У женщин с выраженным гневом чаще отмечались более тяжелые симптомы депрессии во время менопаузального перехода, особенно при использовании гормональной терапии.

Говорится: «Психологический аспект менопаузы может значительно влиять на личную и профессиональную жизнь женщины. Колебания гормонов в этот период могут вызывать сильные перепады настроения, включая гнев и враждебность».

Специалисты рассказали: «Информирование женщин о возможных изменениях настроения и активное управление симптомами способны существенно улучшить качество жизни и здоровье».

Акцентируется необходимость дальнейших исследований, чтобы лучше понять проявления гнева в повседневной жизни женщин и разработать эффективные стратегии управления эмоциями в среднем и пожилом возрасте.

Ранее ученые выявили пикантную особенность женщин.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, женщины

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