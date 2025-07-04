Ученые узнали о высокогорных животных кое-что неожиданное

Международная группа экспертов узнала о высокогорных животных кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что животные, обитающие на высоте более тысячи метров, теряют часть генов, связанных с обонянием, и имеют худшее обоняние по сравнению с родственными видами, живущими на равнине.

В ходе работы ученые оценили геномы 27 видов высокогорных млекопитающих и их равнинных сородичей.

Добавляется, что в выборке были как дикие, так и домашние животные, включая обезьян, коз, лам и морских свинок.

В итоге у горных животных оказалось на 23% меньше генов, отвечающих за обоняние, а размер обонятельной луковицы в среднем был меньше на 18%.

Специалисты полагают, что причиной этого может быть то, что на больших высотах воздух холоднее, суше и разреженнее – это не только затрудняет дыхание и вызывает заложенность носа, но и снижает количество ароматических молекул, которые животные способны уловить.

Отмечается, что в подобных условиях у горных животных за ненадобностью ухудшалось обоняние, но пока неизвестно, развились ли у них другие чувства взамен.

Также примечательно и то, что у людей, живущих на больших высотах (к примеру, у тибетцев, освоивших высокогорье более девяти тысяч лет назад) таких изменений не выявили. Это объясняется недостаточным числом поколений для проявления генетических изменений, или же тем, что популяции горцев и равнинных жителей постоянно смешивались.

Сказано, что данное открытие доказывает, что адаптация к экстремальным условиям может идти не только через приобретение новых функций, но и через потерю уже имеющихся, и открывает новые перспективы для изучения эволюции и адаптации живых организмов.

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