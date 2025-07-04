Британцы поведали об уникальной пользе всем известного напитка

Эксперты из Нортумбрийского университета в Великобритании рассказали об удивительной пользе чая с мятой. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что даже небольшая порция этого напитка может улучшить память и внимание у здоровых взрослых.

В опыте участвовали 25 человек в возрасте от 20 до 56 лет, которых разделили на две группы: одна выпивала 200 мл мятного чая, а другая употребляла теплую воду с плацебо.

Сказано, что до и после приема напитка подопытные выполняли серию тестов на внимание, рабочую память, кратковременное запоминание слов и зрительно-пространственную память.

При этом с помощью оптической спектроскопии ученые измеряли уровень насыщения крови кислородом в префронтальной коре, то есть области мозга, отвечающей за концентрацию и память.

Оказалось, что после употребления мятного чая добровольцы показали статистически значимое улучшение результатов по всем видам заданий. Также у них наблюдалось увеличение кровотока в префронтальной коре.

В то же время анализ данных не выявил связи между изменениями кровоснабжения и улучшением когнитивных показателей.

Британцы говорят, что мята улучшает работу мозга не за счет усиленного кровотока, а через другие механизмы: к примеру, за счет воздействия ментола на рецепторы и нейромедиаторы, связанные с обучением и памятью.

Теперь исследователи хотят провести более масштабные эксперименты с длительным наблюдением и применением более точных методов нейровизуализации, чтобы установить, как именно мята влияет на когнитивные функции и как долго сохраняется эффект.

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