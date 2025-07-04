В январе-июне 2025 года экспорт российского газа в ЕС упал до 8,33 миллиарда кубометров, что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Reuters.

По подсчетам российских СМИ, это наименьший объем газа, который РФ прокачивала в ЕС с начала 1970-х годов.

Расчеты на основе данных европейской газотранспортной группы Entsog свидетельствуют, что экспорт российского газа через трубопровод «Турецкий поток» снизился до 37,6 млн кубометров в сутки в июне с 46 млн кубометров в сутки в мае.

В то же время в январе-июне текущего года экспорт российского газа через трубопровод «Турецкий поток» вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из-за обвала экспорта в ЕС у РФ появились излишки газа, которые она пока безуспешно пытается продать или использовать.

«Газпром», который не публикует собственную ежемесячную статистику с начала 2023 года, не ответил на запрос журналистов Reuters о комментариях.

По данным «Газпрома» и подсчетам Reuters, в 2022 году Россия поставила в Европу около 63,8 млрд кубометров газа по разным маршрутам. В 2023 году этот показатель упал на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров, но в 2024 году увеличился до около 32 млрд кубометров.

Для сравнения: 2018-2019 годах экспорт российского газа в Европу достигал от 175 до 180 млрд кубометров.

Напомним, ЕС откажется от российского газа до 2027 года.