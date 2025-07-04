The Economist: Приостановка помощи США грозит Украине тяжелыми последствиями

В ночь с 30 июня на 1 июля, по словам украинских официальных лиц, американские военные грузовые самолёты, перевозившие перехватчики ПВО и другие виды вооружений на европейские базы (откуда они должны были доставляться в Украину по суше), были отозваны обратно.

Какие именно виды вооружений были остановлены, на какой срок и по какой причине — остаётся неясным. Пентагон не предоставил подробностей, однако ряд источников сообщает, что среди замороженных поставок были перехватчики системы Patriot. Речь может также идти о зенитных ракетах Stinger, ракетах воздух-воздух, ракетах Hellfire класса воздух-земля, ракетах класса «земля-земля» и артиллерийских снарядах, пишет The Economist.

По заявлению Пентагона, эта пауза вызвана необходимостью «общего пересмотра поставок вооружений» с целью способствовать окончанию войны в Украине «при этом сохранив боеготовность США и приоритеты в сфере обороны».

Чиновники подчёркивают, что этот пересмотр имеет глобальный характер, и приостановка поставок может быть отменена. Однако украинские официальные лица утверждают, что поставки всех видов американского оружия, включая боеприпасы и запасные части, были полностью остановлены — утверждение, которое США официально отрицают.

Пентагон называет это временной и ограниченной мерой. Но в Киеве подозревают, что речь идёт о более масштабном давлении со стороны администрации президента США Дональда Трампа с целью выторговать «политические уступки» — так же, как это было в марте, когда поставки вооружений и разведданных были приостановлены после публичного конфликта между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем не менее, в последние недели отношения между Трампом и Зеленским, казалось, улучшились. Но в то же время поддержка Украины со стороны США слабеет, пишет СМИ.

«Фронт в Украине, по всей видимости, не рухнет в ближайшие месяцы, несмотря на постепенное продвижение российских войск. Тем не менее, страну ждут суровые последствия: чем меньше оружия она получает, тем больше людей и территорий теряет», — говорится в материале.

Напомним, США ограничили военную помощь не только Украине.