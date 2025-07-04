В ООН поведали о страшной ситуации в Секторе Газа

Страшная ситуация сложилась в Секторе Газа. О ней на 59-й сессии Совета ООН по правам человека специальный докладчик по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе.

Он сказал: «Ситуация на оккупированной палестинской территории является апокалиптической. В Секторе Газа палестинцы продолжают испытывать невообразимые страдания».

Добавляется: «Израиль несет ответственность за один из самых жестоких геноцидов в современной истории. Официальные данные насчитывают более 200 тысяч убитых и раненых. По оценкам ведущих экспертов в области здравоохранения, истинные потери намного выше».

Указывается при этом, что на Западном берегу палестинцы по-прежнему сталкиваются с крупнейшей волной насильственного перемещения населения с 1967-го года, почти 1000 человек были убиты, 10 тысяч ранены, 10 тысяч задержаны, многие подвергнуты пыткам.

Резюмируется: «Когда-то я думала, что проблема в невежестве, в отсутствии понимания Палестины и ее истории. Позже я увидела, что за этим стоит идеология: глубокое политическое родство многих государств и элит с Израилем. Но перед лицом геноцида, который так очевиден и транслируется в прямом эфире, эти объяснения не работают».

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