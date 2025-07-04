Евросоюз сделал Китаю строгое предупреждение касательно войны в Украине, — Reuters

В Европейском Союзе предупредили Китай о последствиях от поддержки войны России в Украине. Как пишет Reuters, об этом глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас заявила в разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И в Брюсселе.

Отмечается, что Каллас «подчеркнула серьезную угрозу, которую поддержка китайскими компаниями незаконной войны России представляет для европейской безопасности».

Она также призвала Китай «незамедлительно прекратить всякую материальную поддержку, которая поддерживает военно-промышленный комплекс России», и поддержать «полное и безусловное прекращение огня» и «справедливый и прочный мир в Украине».

Китай заявляет, что не оказывает военную поддержку России в войне в Украине. Однако европейские чиновники утверждают, что китайские компании поставляют многие важные компоненты для российских дронов и другого оружия в Украине.

Представители ЕС также заявили, что воспользуются встречей Каллас и Ван И, чтобы призвать Китай использовать свое влияние как главного покупателя иранской нефти и оказать давление на Тегеран с целью заключения соглашения по ядерной программе и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Отмечается, что эта встреча должна заложить основу для саммита лидеров ЕС и Китая, который состоится в конце этого месяца.

Напомним, Китай назвал «главную задачу» вопроса войны в Украине.